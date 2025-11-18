Naked Crab Man מחיר היום

מחיר Naked Crab Man (CRABFURIE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000759, עם שינוי של 6.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRABFURIE ל USD הוא $ 0.00000759 לכל CRABFURIE.

Naked Crab Man כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,580.46, עם היצע במחזור של 999.40M CRABFURIE. ב‑24 השעות האחרונות, CRABFURIE סחר בין $ 0.00000735 (נמוך) ל $ 0.00000811 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00035536, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000735.

ביצועים לטווח קצר, CRABFURIE נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -25.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Naked Crab Man (CRABFURIE) מידע שוק

שווי שוק $ 7.58K$ 7.58K $ 7.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.58K$ 7.58K $ 7.58K אספקת מחזור 999.40M 999.40M 999.40M אספקה כוללת 999,396,118.233558 999,396,118.233558 999,396,118.233558

