NakamotoStrategy מחיר היום

מחיר NakamotoStrategy (NAKASTR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NAKASTR ל USD הוא $ 0 לכל NAKASTR.

NakamotoStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 166,632, עם היצע במחזור של 1.00B NAKASTR. ב‑24 השעות האחרונות, NAKASTR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NAKASTR נע ב -- בשעה האחרונה ו +21.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 24.61.

NakamotoStrategy (NAKASTR) מידע שוק

שווי שוק $ 166.63K$ 166.63K $ 166.63K נפח (24 שעות) $ 24.61$ 24.61 $ 24.61 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 166.63K$ 166.63K $ 166.63K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NakamotoStrategy הוא $ 166.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.61. ההיצע במחזור של NAKASTR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 166.63K.