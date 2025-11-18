Nakama Coin מחיר היום

מחיר Nakama Coin (NAKAMA) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NAKAMA ל USD הוא -- לכל NAKAMA.

Nakama Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 390,201, עם היצע במחזור של 6.00B NAKAMA. ב‑24 השעות האחרונות, NAKAMA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NAKAMA נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nakama Coin (NAKAMA) מידע שוק

שווי שוק $ 390.20K$ 390.20K $ 390.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 650.33K$ 650.33K $ 650.33K אספקת מחזור 6.00B 6.00B 6.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nakama Coin הוא $ 390.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAKAMA הוא 6.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 650.33K.