MYST מחיר ($MYST)
-0.47%
-42.25%
-32.61%
-32.61%
MYST ($MYST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00302481. במהלך 24 השעות האחרונות, $MYST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00295415 לבין שיא של $ 0.00525182, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $MYSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.085968, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, $MYST השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -42.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של MYST הוא $ 302.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $MYST הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 302.46K.
במהלך היום, השינוי במחיר של MYSTל USDהיה $ -0.002213834491088487.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMYST ל USDהיה . $ -0.0013397609.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMYST ל USDהיה $ -0.0020024463.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MYSTל USDהיה $ -0.000282616453307286.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.002213834491088487
|-42.25%
|30 ימים
|$ -0.0013397609
|-44.29%
|60 ימים
|$ -0.0020024463
|-66.20%
|90 ימים
|$ -0.000282616453307286
|-8.54%
Myst is built on a core commitment to privacy by design, ensuring that every digital interaction—whether a transaction, conversation, or activity—occurs within a secure and private ecosystem. By leveraging cutting-edge AI technologies and advanced cryptographic methods, Myst offers a seamless and intuitive user experience where privacy is guaranteed at every step. Our mission is to make sophisticated privacy tools universally accessible, regardless of technical expertise, bridging the gap between advanced cryptographic technologies and everyday use. At Myst, we believe privacy is not a privilege but a fundamental right. Privacy empowers individuals to take control of their digital lives, free from the fear of data breaches or malicious attacks. By integrating state-of-the-art privacy tools and AI-driven solutions, we enable users to communicate, transact, and interact securely within a decentralized ecosystem where security is ingrained in the fabric of every interaction. Our vision extends beyond technology. We aim to foster a robust and trustworthy community grounded in transparency and collaboration. Myst is dedicated to setting new standards for privacy and security in the crypto space, leading the charge in revolutionizing how digital privacy is perceived and implemented. By making privacy tools accessible to all, we empower users to navigate a more secure digital future confidently. Myst invites everyone to join us in pioneering a future where privacy is both a right and a reality for all.
