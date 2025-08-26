MYST ($MYST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00295415 $ 0.00295415 $ 0.00295415 24 שעות נמוך $ 0.00525182 $ 0.00525182 $ 0.00525182 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00295415$ 0.00295415 $ 0.00295415 גבוה 24 שעות $ 0.00525182$ 0.00525182 $ 0.00525182 שיא כל הזמנים $ 0.085968$ 0.085968 $ 0.085968 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.47% שינוי מחיר (1D) -42.25% שינוי מחיר (7D) -32.61% שינוי מחיר (7D) -32.61%

MYST ($MYST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00302481. במהלך 24 השעות האחרונות, $MYST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00295415 לבין שיא של $ 0.00525182, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $MYSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.085968, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $MYST השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -42.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MYST ($MYST) מידע שוק

שווי שוק $ 302.46K$ 302.46K $ 302.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 302.46K$ 302.46K $ 302.46K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MYST הוא $ 302.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $MYST הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 302.46K.