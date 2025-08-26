עוד על MYAN

MYAN מידע על מחיר

MYAN אתר רשמי

MYAN טוקניומיקה

MYAN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MyanCat Coin סֵמֶל

MyanCat Coin מחיר (MYAN)

לא רשום

1 MYAN ל USDמחיר חי:

$0.0004142
$0.0004142$0.0004142
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
MyanCat Coin (MYAN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:11:22 (UTC+8)

MyanCat Coin (MYAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00223548
$ 0.00223548$ 0.00223548

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.06%

-0.06%

MyanCat Coin (MYAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MYAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MYANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00223548, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MYAN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MyanCat Coin (MYAN) מידע שוק

$ 414.20K
$ 414.20K$ 414.20K

--
----

$ 414.20K
$ 414.20K$ 414.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MyanCat Coin הוא $ 414.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MYAN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 414.20K.

MyanCat Coin (MYAN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MyanCat Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMyanCat Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMyanCat Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MyanCat Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-0.24%
60 ימים$ 0-0.57%
90 ימים$ 0--

מה זהMyanCat Coin (MYAN)

Myancat is a living meme on Manta Pacific and launched on Gull Launcher of Gull Network. 80% of supply will be locked and deployed onto Gull Network. 10% of supply will be airdropped to community and supported of Gull VIP NFT holders 10% of supply will be used for marketing purposes Flibberdy jibberish, zippity zoppity, Wibble wobble, dippity doppity! Fizzing, buzzing, wacky words galore, Gibberish gibberish, let's explore! Gibberish gibberish, a joyful spree, Talk like MyanCat, moon we will see!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MyanCat Coin (MYAN) משאב

האתר הרשמי

MyanCat Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MyanCat Coin (MYAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MyanCat Coin (MYAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MyanCat Coin.

בדוק את MyanCat Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

MYAN למטבעות מקומיים

MyanCat Coin (MYAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MyanCat Coin (MYAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MYAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MyanCat Coin (MYAN)

כמה שווה MyanCat Coin (MYAN) היום?
החי MYANהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MYAN ל USD?
המחיר הנוכחי של MYAN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MyanCat Coin?
שווי השוק של MYAN הוא $ 414.20K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MYAN?
ההיצע במחזור של MYAN הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MYAN?
‏‏MYAN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00223548 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MYAN?
MYAN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MYAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MYAN הוא -- USD.
האם MYAN יעלה השנה?
MYAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MYAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:11:22 (UTC+8)

MyanCat Coin (MYAN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.