My DeFi Pet סֵמֶל

My DeFi Pet מחיר (DPET)

1 DPET ל USDמחיר חי:

$0.02004624
$0.02004624$0.02004624
-8.60%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
My DeFi Pet (DPET) טבלת מחירים חיה
My DeFi Pet (DPET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.00%

-8.64%

-11.69%

-11.69%

My DeFi Pet (DPET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02004624. במהלך 24 השעות האחרונות, DPET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02003652 לבין שיא של $ 0.02194736, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DPETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.92, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00446692.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DPET השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -8.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

My DeFi Pet (DPET) מידע שוק

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

50.23M
50.23M 50.23M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של My DeFi Pet הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DPET הוא 50.23M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.00M.

My DeFi Pet (DPET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של My DeFi Petל USDהיה $ -0.00189772365478788.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMy DeFi Pet ל USDהיה . $ +0.0116048725.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMy DeFi Pet ל USDהיה $ +0.0013880437.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של My DeFi Petל USDהיה $ +0.0143318556042485325.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00189772365478788-8.64%
30 ימים$ +0.0116048725+57.89%
60 ימים$ +0.0013880437+6.92%
90 ימים$ +0.0143318556042485325+250.80%

מה זהMy DeFi Pet (DPET)

The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding.

DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions.

My DeFi Pet (DPET) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

My DeFi Petתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה My DeFi Pet (DPET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות My DeFi Pet (DPET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור My DeFi Pet.

בדוק את My DeFi Pet תחזית המחיר עכשיו‏!

DPET למטבעות מקומיים

My DeFi Pet (DPET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של My DeFi Pet (DPET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DPET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על My DeFi Pet (DPET)

כמה שווה My DeFi Pet (DPET) היום?
החי DPETהמחיר ב USD הוא 0.02004624 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DPET ל USD?
המחיר הנוכחי של DPET ל USD הוא $ 0.02004624. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של My DeFi Pet?
שווי השוק של DPET הוא $ 1.01M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DPET?
ההיצע במחזור של DPET הוא 50.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DPET?
‏‏DPET השיג מחיר שיא (ATH) של 9.92 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DPET?
DPET ‏‏רשם מחירATL של 0.00446692 USD.
מהו נפח המסחר של DPET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DPET הוא -- USD.
האם DPET יעלה השנה?
DPET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DPET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.