My DeFi Pet (DPET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02003652 גבוה 24 שעות $ 0.02194736 שיא כל הזמנים $ 9.92 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00446692 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -8.64% שינוי מחיר (7D) -11.69%

My DeFi Pet (DPET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02004624. במהלך 24 השעות האחרונות, DPET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02003652 לבין שיא של $ 0.02194736, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DPETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.92, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00446692.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DPET השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -8.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

My DeFi Pet (DPET) מידע שוק

שווי שוק $ 1.01M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.00M אספקת מחזור 50.23M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של My DeFi Pet הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DPET הוא 50.23M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.00M.