Music by Virtuals מחיר היום

מחיר Music by Virtuals (MUSIC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00105233, עם שינוי של 7.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MUSIC ל USD הוא $ 0.00105233 לכל MUSIC.

Music by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,048,847, עם היצע במחזור של 997.59M MUSIC. ב‑24 השעות האחרונות, MUSIC סחר בין $ 0.00102171 (נמוך) ל $ 0.00118185 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04681096, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00028897.

ביצועים לטווח קצר, MUSIC נע ב -1.47% בשעה האחרונה ו -51.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Music by Virtuals (MUSIC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M אספקת מחזור 997.59M 997.59M 997.59M אספקה כוללת 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

שווי השוק הנוכחי של Music by Virtuals הוא $ 1.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUSIC הוא 997.59M, עם היצע כולל של 997589005.9044687. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.05M.