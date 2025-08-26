Museum Of Memes (MOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00468506$ 0.00468506 $ 0.00468506 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.10% שינוי מחיר (1D) -6.16% שינוי מחיר (7D) +4.19% שינוי מחיר (7D) +4.19%

Museum Of Memes (MOM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00468506, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOM השתנה ב -1.10% במהלך השעה האחרונה, -6.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Museum Of Memes (MOM) מידע שוק

שווי שוק $ 21.97K$ 21.97K $ 21.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.97K$ 21.97K $ 21.97K אספקת מחזור 999.11M 999.11M 999.11M אספקה כוללת 999,114,968.919197 999,114,968.919197 999,114,968.919197

שווי השוק הנוכחי של Museum Of Memes הוא $ 21.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOM הוא 999.11M, עם היצע כולל של 999114968.919197. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.97K.