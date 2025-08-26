Museum Of Influencers (MOFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00027284$ 0.00027284 $ 0.00027284 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000635$ 0.00000635 $ 0.00000635 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +15.11% שינוי מחיר (7D) +15.11%

Museum Of Influencers (MOFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000123. במהלך 24 השעות האחרונות, MOFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00027284, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000635.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOFI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Museum Of Influencers (MOFI) מידע שוק

שווי שוק $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K אספקת מחזור 990.04M 990.04M 990.04M אספקה כוללת 990,035,710.0 990,035,710.0 990,035,710.0

שווי השוק הנוכחי של Museum Of Influencers הוא $ 12.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOFI הוא 990.04M, עם היצע כולל של 990035710.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.18K.