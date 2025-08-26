עוד על MOFI

Museum Of Influencers סֵמֶל

Museum Of Influencers מחיר (MOFI)

לא רשום

1 MOFI ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Museum Of Influencers (MOFI) טבלת מחירים חיה
Museum Of Influencers (MOFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00027284
$ 0.00027284$ 0.00027284

$ 0.00000635
$ 0.00000635$ 0.00000635

--

--

+15.11%

+15.11%

Museum Of Influencers (MOFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000123. במהלך 24 השעות האחרונות, MOFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00027284, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000635.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOFI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Museum Of Influencers (MOFI) מידע שוק

$ 12.18K
$ 12.18K$ 12.18K

--
----

$ 12.18K
$ 12.18K$ 12.18K

990.04M
990.04M 990.04M

990,035,710.0
990,035,710.0 990,035,710.0

שווי השוק הנוכחי של Museum Of Influencers הוא $ 12.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOFI הוא 990.04M, עם היצע כולל של 990035710.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.18K.

Museum Of Influencers (MOFI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Museum Of Influencersל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMuseum Of Influencers ל USDהיה . $ +0.0000020406.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMuseum Of Influencers ל USDהיה $ +0.0000054828.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Museum Of Influencersל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000020406+16.59%
60 ימים$ +0.0000054828+44.58%
90 ימים$ 0--

מה זהMuseum Of Influencers (MOFI)

Museum of Influencers highlights the most prominent names within the Solana Eco-System

Museum Of Influencers (MOFI) משאב

האתר הרשמי

Museum Of Influencersתחזית מחיר (USD)

MOFI למטבעות מקומיים

Museum Of Influencers (MOFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Museum Of Influencers (MOFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Museum Of Influencers (MOFI)

כמה שווה Museum Of Influencers (MOFI) היום?
החי MOFIהמחיר ב USD הוא 0.0000123 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOFI ל USD?
המחיר הנוכחי של MOFI ל USD הוא $ 0.0000123. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Museum Of Influencers?
שווי השוק של MOFI הוא $ 12.18K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOFI?
ההיצע במחזור של MOFI הוא 990.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOFI?
‏‏MOFI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00027284 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOFI?
MOFI ‏‏רשם מחירATL של 0.00000635 USD.
מהו נפח המסחר של MOFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOFI הוא -- USD.
האם MOFI יעלה השנה?
MOFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
