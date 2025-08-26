Murtis (MURTIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.56% שינוי מחיר (1D) -6.08% שינוי מחיר (7D) -7.35% שינוי מחיר (7D) -7.35%

Murtis (MURTIS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MURTIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MURTISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MURTIS השתנה ב -2.56% במהלך השעה האחרונה, -6.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Murtis (MURTIS) מידע שוק

שווי שוק $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.51K$ 12.51K $ 12.51K אספקת מחזור 532.12M 532.12M 532.12M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Murtis הוא $ 6.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MURTIS הוא 532.12M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.51K.