Muon (MUON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00387244 $ 0.00387244 $ 0.00387244 24 שעות נמוך $ 0.00437553 $ 0.00437553 $ 0.00437553 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00387244$ 0.00387244 $ 0.00387244 גבוה 24 שעות $ 0.00437553$ 0.00437553 $ 0.00437553 שיא כל הזמנים $ 0.01344526$ 0.01344526 $ 0.01344526 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00387244$ 0.00387244 $ 0.00387244 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.12% שינוי מחיר (1D) -9.71% שינוי מחיר (7D) -19.73% שינוי מחיר (7D) -19.73%

Muon (MUON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00394922. במהלך 24 השעות האחרונות, MUON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00387244 לבין שיא של $ 0.00437553, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01344526, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00387244.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUON השתנה ב +1.12% במהלך השעה האחרונה, -9.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Muon (MUON) מידע שוק

שווי שוק $ 159.52K$ 159.52K $ 159.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 159.52K$ 159.52K $ 159.52K אספקת מחזור 40.41M 40.41M 40.41M אספקה כוללת 40,407,864.00427508 40,407,864.00427508 40,407,864.00427508

שווי השוק הנוכחי של Muon הוא $ 159.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUON הוא 40.41M, עם היצע כולל של 40407864.00427508. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 159.52K.