Munky מחיר היום

מחיר Munky (MUNKY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000798, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MUNKY ל USD הוא $ 0.00000798 לכל MUNKY.

Munky כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,976.61, עם היצע במחזור של 1.00B MUNKY. ב‑24 השעות האחרונות, MUNKY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00040841, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000742.

ביצועים לטווח קצר, MUNKY נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Munky (MUNKY) מידע שוק

שווי שוק $ 7.98K$ 7.98K $ 7.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.98K$ 7.98K $ 7.98K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

