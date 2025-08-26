MultiPad (MPAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.162381$ 0.162381 $ 0.162381 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) +2.50% שינוי מחיר (7D) +27.88% שינוי מחיר (7D) +27.88%

MultiPad (MPAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.162381, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MPAD השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, +2.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+27.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MultiPad (MPAD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.64K$ 2.64K $ 2.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.86K$ 10.86K $ 10.86K אספקת מחזור 24.34M 24.34M 24.34M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MultiPad הוא $ 2.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MPAD הוא 24.34M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.86K.