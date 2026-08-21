Multi Asset Investment Vehicle מחיר היום

מחיר Multi Asset Investment Vehicle (MAIV) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 21.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAIV ל USD הוא $ 0 לכל MAIV.

Multi Asset Investment Vehicle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,168,804, עם היצע במחזור של 10.00B MAIV. ב‑24 השעות האחרונות, MAIV סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00504145, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MAIV נע ב -1.12% בשעה האחרונה ו +59.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.14K.

Multi Asset Investment Vehicle (MAIV) מידע שוק

שווי שוק $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M נפח (24 שעות) $ 7.14K$ 7.14K $ 7.14K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Multi Asset Investment Vehicle הוא $ 4.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.14K. ההיצע במחזור של MAIV הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.17M.