עוד על MULA

MULA מידע על מחיר

MULA מסמך לבן

MULA אתר רשמי

MULA טוקניומיקה

MULA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Mula AI סֵמֶל

Mula AI מחיר (MULA)

לא רשום

1 MULA ל USDמחיר חי:

--
----
+0.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Mula AI (MULA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:44:51 (UTC+8)

Mula AI (MULA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

+0.23%

+0.51%

+0.51%

Mula AI (MULA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MULA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MULAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MULA השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, +0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mula AI (MULA) מידע שוק

$ 6.66K
$ 6.66K$ 6.66K

--
----

$ 6.66K
$ 6.66K$ 6.66K

999.76M
999.76M 999.76M

999,760,197.013548
999,760,197.013548 999,760,197.013548

שווי השוק הנוכחי של Mula AI הוא $ 6.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MULA הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999760197.013548. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.66K.

Mula AI (MULA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mula AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMula AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMula AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mula AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.23%
30 ימים$ 0-14.64%
60 ימים$ 0+15.33%
90 ימים$ 0--

מה זהMula AI (MULA)

$MULA is a cutting-edge project designed to harness the power of artificial intelligence and blockchain technology to create a super AI computer. Built exclusively on the Solana blockchain, $MULA’s vision is to dominate the world of automated decision-making, data interpretation, and intelligent systems. $MULA is more than just an AI project; it’s the embodiment of a futuristic machine intelligence designed to: - Automate Processes: Streamline and execute machine-driven data in real time. - Interpret Data: Provide actionable insights by analyzing vast datasets with AI precision. - Decentralize Intelligence: Operate on the Solana blockchain to ensure scalability, speed, and low-cost efficiency. - AI Supercomputer: A central hub for AI-driven tasks, designed to outthink and outperform traditional systems. - Data Automation: Revolutionizing industries through intelligent, self-driven automation. $MULA isn’t just about technology, it’s a vision of a world where AI takes the lead, transforming industries with precision and speed, all while staying anchored in the decentralized future of blockchain. It aims to push the boundaries of what’s possible by combining Solana’s cutting-edge blockchain with unparalleled machine intelligence. This is $MULA: AI redefined, intelligence unleashed, and automation perfected.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Mula AI (MULA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Mula AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mula AI (MULA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mula AI (MULA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mula AI.

בדוק את Mula AI תחזית המחיר עכשיו‏!

MULA למטבעות מקומיים

Mula AI (MULA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mula AI (MULA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MULA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mula AI (MULA)

כמה שווה Mula AI (MULA) היום?
החי MULAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MULA ל USD?
המחיר הנוכחי של MULA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mula AI?
שווי השוק של MULA הוא $ 6.66K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MULA?
ההיצע במחזור של MULA הוא 999.76M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MULA?
‏‏MULA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MULA?
MULA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MULA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MULA הוא -- USD.
האם MULA יעלה השנה?
MULA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MULA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:44:51 (UTC+8)

Mula AI (MULA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.