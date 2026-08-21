Mu Digital muBOND מחיר היום

מחיר Mu Digital muBOND (MUBOND) בזמן אמת היום הוא $ 0.996783, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MUBOND ל USD הוא $ 0.996783 לכל MUBOND.

Mu Digital muBOND כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 924,163, עם היצע במחזור של 927.15K MUBOND. ב‑24 השעות האחרונות, MUBOND סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.054, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.446827.

ביצועים לטווח קצר, MUBOND נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.74K.

Mu Digital muBOND (MUBOND) מידע שוק

שווי שוק $ 924.16K$ 924.16K $ 924.16K נפח (24 שעות) $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 924.16K$ 924.16K $ 924.16K אספקת מחזור 927.15K 927.15K 927.15K אספקה כוללת 927,145.5959999999 927,145.5959999999 927,145.5959999999

שווי השוק הנוכחי של Mu Digital muBOND הוא $ 924.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.74K. ההיצע במחזור של MUBOND הוא 927.15K, עם היצע כולל של 927145.5959999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 924.16K.