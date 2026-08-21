Mu Digital Locked AZND מחיר היום

מחיר Mu Digital Locked AZND (LOAZND) בזמן אמת היום הוא $ 1.45, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOAZND ל USD הוא $ 1.45 לכל LOAZND.

Mu Digital Locked AZND כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 257,575, עם היצע במחזור של 178.11K LOAZND. ב‑24 השעות האחרונות, LOAZND סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.18, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.974754.

ביצועים לטווח קצר, LOAZND נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.55.

Mu Digital Locked AZND (LOAZND) מידע שוק

שווי שוק $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K נפח (24 שעות) $ 54.55$ 54.55 $ 54.55 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K אספקת מחזור 178.11K 178.11K 178.11K אספקה כוללת 195,956.9896758235 195,956.9896758235 195,956.9896758235

שווי השוק הנוכחי של Mu Digital Locked AZND הוא $ 257.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.55. ההיצע במחזור של LOAZND הוא 178.11K, עם היצע כולל של 195956.9896758235. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 257.58K.