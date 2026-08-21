Mu Digital AZND מחיר היום

מחיר Mu Digital AZND (AZND) בזמן אמת היום הוא $ 0.178421, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AZND ל USD הוא $ 0.178421 לכל AZND.

Mu Digital AZND כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,912,973, עם היצע במחזור של 16.33M AZND. ב‑24 השעות האחרונות, AZND סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.069, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.176295.

ביצועים לטווח קצר, AZND נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.21K.

Mu Digital AZND (AZND) מידע שוק

שווי שוק $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M נפח (24 שעות) $ 1.21K$ 1.21K $ 1.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M אספקת מחזור 16.33M 16.33M 16.33M אספקה כוללת 16,326,375.99 16,326,375.99 16,326,375.99

שווי השוק הנוכחי של Mu Digital AZND הוא $ 2.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.21K. ההיצע במחזור של AZND הוא 16.33M, עם היצע כולל של 16326375.99. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.91M.