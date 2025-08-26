Mu Coin (MU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03355926 גבוה 24 שעות $ 0.03379358 שיא כל הזמנים $ 3.26 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01981126 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -0.34% שינוי מחיר (7D) -35.21%

Mu Coin (MU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03358372. במהלך 24 השעות האחרונות, MU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03355926 לבין שיא של $ 0.03379358, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.26, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01981126.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MU השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-35.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mu Coin (MU) מידע שוק

שווי שוק $ 33.60K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.60K אספקת מחזור 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mu Coin הוא $ 33.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MU הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.60K.