MTG Token סֵמֶל

MTG Token מחיר (MTG)

לא רשום

1 MTG ל USDמחיר חי:

$0.00035652
$0.00035652$0.00035652
+120.10%1D
USD
MTG Token (MTG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:26:26 (UTC+8)

MTG Token (MTG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00016076
$ 0.00016076$ 0.00016076
24 שעות נמוך
$ 0.00045886
$ 0.00045886$ 0.00045886
גבוה 24 שעות

$ 0.00016076
$ 0.00016076$ 0.00016076

$ 0.00045886
$ 0.00045886$ 0.00045886

$ 0.00467638
$ 0.00467638$ 0.00467638

$ 0.00009816
$ 0.00009816$ 0.00009816

+5.83%

+120.00%

+106.36%

+106.36%

MTG Token (MTG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00035653. במהלך 24 השעות האחרונות, MTG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00016076 לבין שיא של $ 0.00045886, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00467638, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00009816.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTG השתנה ב +5.83% במהלך השעה האחרונה, +120.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+106.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MTG Token (MTG) מידע שוק

$ 356.53K
$ 356.53K$ 356.53K

--
----

$ 356.53K
$ 356.53K$ 356.53K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MTG Token הוא $ 356.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 356.53K.

MTG Token (MTG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MTG Tokenל USDהיה $ +0.00019448.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMTG Token ל USDהיה . $ +0.0005854799.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMTG Token ל USDהיה $ +0.0002667024.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MTG Tokenל USDהיה $ +0.00017106118632900986.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00019448+120.00%
30 ימים$ +0.0005854799+164.22%
60 ימים$ +0.0002667024+74.81%
90 ימים$ +0.00017106118632900986+92.23%

מה זהMTG Token (MTG)

MTG is the first project that connects the latest Move to Earn trend with meme token & burning tokenomics.

MTG Token (MTG) משאב

האתר הרשמי

MTG Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MTG Token (MTG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MTG Token (MTG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MTG Token.

בדוק את MTG Token תחזית המחיר עכשיו‏!

MTG למטבעות מקומיים

MTG Token (MTG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MTG Token (MTG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MTG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MTG Token (MTG)

כמה שווה MTG Token (MTG) היום?
החי MTGהמחיר ב USD הוא 0.00035653 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MTG ל USD?
המחיר הנוכחי של MTG ל USD הוא $ 0.00035653. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MTG Token?
שווי השוק של MTG הוא $ 356.53K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MTG?
ההיצע במחזור של MTG הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MTG?
‏‏MTG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00467638 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MTG?
MTG ‏‏רשם מחירATL של 0.00009816 USD.
מהו נפח המסחר של MTG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MTG הוא -- USD.
האם MTG יעלה השנה?
MTG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MTG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:26:26 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.