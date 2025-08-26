MTG Token (MTG) מידע על מחיר (USD)

MTG Token (MTG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00035653. במהלך 24 השעות האחרונות, MTG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00016076 לבין שיא של $ 0.00045886, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00467638, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00009816.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTG השתנה ב +5.83% במהלך השעה האחרונה, +120.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+106.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MTG Token (MTG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של MTG Token הוא $ 356.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 356.53K.