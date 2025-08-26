Mt Pelerin Shares (MPS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3.7 $ 3.7 $ 3.7 24 שעות נמוך $ 3.99 $ 3.99 $ 3.99 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3.7$ 3.7 $ 3.7 גבוה 24 שעות $ 3.99$ 3.99 $ 3.99 שיא כל הזמנים $ 28.26$ 28.26 $ 28.26 המחיר הנמוך ביותר $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.99% שינוי מחיר (1D) -0.72% שינוי מחיר (7D) +16.27% שינוי מחיר (7D) +16.27%

Mt Pelerin Shares (MPS) המחיר בזמן אמת של הוא $3.96. במהלך 24 השעות האחרונות, MPS נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.7 לבין שיא של $ 3.99, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MPSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.26, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.1.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MPS השתנה ב +1.99% במהלך השעה האחרונה, -0.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mt Pelerin Shares (MPS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.63M$ 39.63M $ 39.63M אספקת מחזור 500.00K 500.00K 500.00K אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mt Pelerin Shares הוא $ 1.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MPS הוא 500.00K, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.63M.