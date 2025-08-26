עוד על MPS

Mt Pelerin Shares סֵמֶל

Mt Pelerin Shares מחיר (MPS)

לא רשום

1 MPS ל USDמחיר חי:

$3.96
$3.96$3.96
-0.70%1D
USD
Mt Pelerin Shares (MPS) טבלת מחירים חיה
Mt Pelerin Shares (MPS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3.7
$ 3.7$ 3.7
24 שעות נמוך
$ 3.99
$ 3.99$ 3.99
גבוה 24 שעות

$ 3.7
$ 3.7$ 3.7

$ 3.99
$ 3.99$ 3.99

$ 28.26
$ 28.26$ 28.26

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

+1.99%

-0.72%

+16.27%

+16.27%

Mt Pelerin Shares (MPS) המחיר בזמן אמת של הוא $3.96. במהלך 24 השעות האחרונות, MPS נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.7 לבין שיא של $ 3.99, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MPSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.26, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.1.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MPS השתנה ב +1.99% במהלך השעה האחרונה, -0.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mt Pelerin Shares (MPS) מידע שוק

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

--
----

$ 39.63M
$ 39.63M$ 39.63M

500.00K
500.00K 500.00K

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mt Pelerin Shares הוא $ 1.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MPS הוא 500.00K, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.63M.

Mt Pelerin Shares (MPS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mt Pelerin Sharesל USDהיה $ -0.029064693371717.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMt Pelerin Shares ל USDהיה . $ +0.3701162520.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMt Pelerin Shares ל USDהיה $ +0.2151392760.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mt Pelerin Sharesל USDהיה $ +0.383985877083999.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.029064693371717-0.72%
30 ימים$ +0.3701162520+9.35%
60 ימים$ +0.2151392760+5.43%
90 ימים$ +0.383985877083999+10.74%

מה זהMt Pelerin Shares (MPS)

MPS tokens are the tokenized shares of Mt Pelerin Group SA, a Swiss fintech company specialized in asset tokenization. One MPS token provides direct ownership of one share of the company with voting and dividend rights.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Mt Pelerin Shares (MPS) משאב

האתר הרשמי

Mt Pelerin Sharesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mt Pelerin Shares (MPS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mt Pelerin Shares (MPS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mt Pelerin Shares.

בדוק את Mt Pelerin Shares תחזית המחיר עכשיו‏!

MPS למטבעות מקומיים

Mt Pelerin Shares (MPS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mt Pelerin Shares (MPS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MPS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mt Pelerin Shares (MPS)

כמה שווה Mt Pelerin Shares (MPS) היום?
החי MPSהמחיר ב USD הוא 3.96 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MPS ל USD?
המחיר הנוכחי של MPS ל USD הוא $ 3.96. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mt Pelerin Shares?
שווי השוק של MPS הוא $ 1.98M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MPS?
ההיצע במחזור של MPS הוא 500.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MPS?
‏‏MPS השיג מחיר שיא (ATH) של 28.26 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MPS?
MPS ‏‏רשם מחירATL של 1.1 USD.
מהו נפח המסחר של MPS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MPS הוא -- USD.
האם MPS יעלה השנה?
MPS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MPS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
