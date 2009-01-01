Mrs Miggles (MRSMIGGLES) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Mrs Miggles (MRSMIGGLES), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Mrs Miggles (MRSMIGGLES) מידע

Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top.

אתר רשמי:
https://mrsmigglesbase.com/

Mrs Miggles (MRSMIGGLES) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mrs Miggles (MRSMIGGLES), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 304.81K
ההיצע הכולל:
$ 948.65M
אספקה במחזור:
$ 948.65M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 304.81K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00502618
שפל כל הזמנים:
$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0.00032144
Mrs Miggles (MRSMIGGLES) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Mrs Miggles (MRSMIGGLES) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של MRSMIGGLES אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות MRSMIGGLESהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את MRSMIGGLESטוקניומיקה, חקרו אתMRSMIGGLESהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

MRSMIGGLES חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן MRSMIGGLES עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MRSMIGGLES משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.