Mr Mayonnaise the Cat סֵמֶל

Mr Mayonnaise the Cat מחיר (MAYO)

לא רשום

1 MAYO ל USDמחיר חי:

--
----
-9.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) טבלת מחירים חיה
Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00760732
$ 0.00760732$ 0.00760732

$ 0
$ 0$ 0

--

-9.36%

-26.76%

-26.76%

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAYO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAYOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00760732, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAYO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -9.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) מידע שוק

$ 58.56K
$ 58.56K$ 58.56K

--
----

$ 58.56K
$ 58.56K$ 58.56K

999.89M
999.89M 999.89M

999,892,385.719296
999,892,385.719296 999,892,385.719296

שווי השוק הנוכחי של Mr Mayonnaise the Cat הוא $ 58.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAYO הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999892385.719296. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.56K.

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mr Mayonnaise the Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMr Mayonnaise the Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMr Mayonnaise the Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mr Mayonnaise the Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.36%
30 ימים$ 0-35.14%
60 ימים$ 0-29.48%
90 ימים$ 0--

מה זהMr Mayonnaise the Cat (MAYO)

Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency. This isn’t just a token; it’s a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) משאב

האתר הרשמי

Mr Mayonnaise the Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mr Mayonnaise the Cat.

בדוק את Mr Mayonnaise the Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

MAYO למטבעות מקומיים

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAYO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

כמה שווה Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) היום?
החי MAYOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MAYO ל USD?
המחיר הנוכחי של MAYO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mr Mayonnaise the Cat?
שווי השוק של MAYO הוא $ 58.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MAYO?
ההיצע במחזור של MAYO הוא 999.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAYO?
‏‏MAYO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00760732 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAYO?
MAYO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MAYO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAYO הוא -- USD.
האם MAYO יעלה השנה?
MAYO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAYO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.