Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00760732$ 0.00760732 $ 0.00760732 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -9.36% שינוי מחיר (7D) -26.76% שינוי מחיר (7D) -26.76%

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAYO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAYOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00760732, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAYO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -9.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) מידע שוק

שווי שוק $ 58.56K$ 58.56K $ 58.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.56K$ 58.56K $ 58.56K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,892,385.719296 999,892,385.719296 999,892,385.719296

שווי השוק הנוכחי של Mr Mayonnaise the Cat הוא $ 58.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAYO הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999892385.719296. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.56K.