Mozaic מחיר היום

מחיר Mozaic (MOZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.00020644, עם שינוי של 15.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOZ ל USD הוא $ 0.00020644 לכל MOZ.

Mozaic כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,904, עם היצע במחזור של 150.52M MOZ. ב‑24 השעות האחרונות, MOZ סחר בין $ 0.000201 (נמוך) ל $ 0.00024548 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.207574, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002929.

ביצועים לטווח קצר, MOZ נע ב +0.78% בשעה האחרונה ו -16.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mozaic (MOZ) מידע שוק

שווי שוק $ 30.90K$ 30.90K $ 30.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 153.83K$ 153.83K $ 153.83K אספקת מחזור 150.52M 150.52M 150.52M אספקה כוללת 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781

