Moxie - create and own fan tokens Moxie is revolutionizing the $500 billion creator economy by enabling creators to turn their influence into currency.
With moxie anyone can launch fan tokens and build stronger bonds with their supporters.
It's really simple:
- Buy fan tokens of people, communities, and brands you admire. Ownership provides access to numerous fans-only benefits on Base and on Farcaster, with more being added regularly.
- Creators earn daily rewards by using protocols and apps and by engaging with sponsored content. A percentage of their earnings is automatically shared with fans by buying and burning their fan tokens. This increases the price of the tokens for the next buyers, so the earlier people buy in the better. 3: Launch your own fan tokens.
The moxie protocol captures fees on every transaction, which are burned.
Moxie (MOXIE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Moxie (MOXIE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Moxie (MOXIE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Moxie (MOXIE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של MOXIE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות MOXIEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את MOXIEטוקניומיקה, חקרו אתMOXIEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
