Moxie (MOXIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01944119$ 0.01944119 $ 0.01944119 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -13.59% שינוי מחיר (7D) -7.19% שינוי מחיר (7D) -7.19%

Moxie (MOXIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOXIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOXIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01944119, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOXIE השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -13.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Moxie (MOXIE) מידע שוק

שווי שוק $ 246.82K$ 246.82K $ 246.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 437.01K$ 437.01K $ 437.01K אספקת מחזור 5.57B 5.57B 5.57B אספקה כוללת 9,866,944,313.1622 9,866,944,313.1622 9,866,944,313.1622

שווי השוק הנוכחי של Moxie הוא $ 246.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOXIE הוא 5.57B, עם היצע כולל של 9866944313.1622. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 437.01K.