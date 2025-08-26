עוד על $MOXI

MOX AI סֵמֶל

MOX AI מחיר ($MOXI)

1 $MOXI ל USDמחיר חי:

MOX AI ($MOXI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:47:57 (UTC+8)

MOX AI ($MOXI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00050608
$ 0.00050608$ 0.00050608

$ 0.00000949
$ 0.00000949$ 0.00000949

MOX AI ($MOXI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001414. במהלך 24 השעות האחרונות, $MOXI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $MOXIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00050608, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000949.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $MOXI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MOX AI ($MOXI) מידע שוק

$ 14.14K
$ 14.14K$ 14.14K

$ 14.14K
$ 14.14K$ 14.14K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MOX AI הוא $ 14.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $MOXI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.14K.

MOX AI ($MOXI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MOX AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMOX AI ל USDהיה . $ +0.0000001352.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMOX AI ל USDהיה $ +0.0000025306.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MOX AIל USDהיה $ -0.000001522582857936066.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000001352+0.96%
60 ימים$ +0.0000025306+17.90%
90 ימים$ -0.000001522582857936066-9.72%

מה זהMOX AI ($MOXI)

MOXAI is an innovative platform that integrates advanced artificial intelligence (AI) and blockchain technology to empower creativity across various media domains, including music, images, videos, and voice. By combining AI's creative capabilities with blockchain's security and transparency, MOXAI aims to redefine the digital content creation experience for individuals and businesses alike. we To be the leading platform that empowers global creativity through artificial intelligence and blockchain technology, creating an innovative, secure, and sustainable digital ecosystem for all creators.

MOX AI ($MOXI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

MOX AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MOX AI ($MOXI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MOX AI ($MOXI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MOX AI.

בדוק את MOX AI תחזית המחיר עכשיו‏!

$MOXI למטבעות מקומיים

MOX AI ($MOXI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MOX AI ($MOXI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $MOXI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MOX AI ($MOXI)

כמה שווה MOX AI ($MOXI) היום?
החי $MOXIהמחיר ב USD הוא 0.00001414 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $MOXI ל USD?
המחיר הנוכחי של $MOXI ל USD הוא $ 0.00001414. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MOX AI?
שווי השוק של $MOXI הוא $ 14.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $MOXI?
ההיצע במחזור של $MOXI הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $MOXI?
‏‏$MOXI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00050608 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $MOXI?
$MOXI ‏‏רשם מחירATL של 0.00000949 USD.
מהו נפח המסחר של $MOXI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $MOXI הוא -- USD.
האם $MOXI יעלה השנה?
$MOXI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $MOXI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:47:57 (UTC+8)

MOX AI ($MOXI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

