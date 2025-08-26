MoveZ (MOVEZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04790956$ 0.04790956 $ 0.04790956 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -4.08% שינוי מחיר (7D) -23.05% שינוי מחיר (7D) -23.05%

MoveZ (MOVEZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOVEZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOVEZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04790956, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOVEZ השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -4.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MoveZ (MOVEZ) מידע שוק

שווי שוק $ 6.69K$ 6.69K $ 6.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 85.75K$ 85.75K $ 85.75K אספקת מחזור 390.00M 390.00M 390.00M אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MoveZ הוא $ 6.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOVEZ הוא 390.00M, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.75K.