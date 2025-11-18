Movement Coin מחיר היום

מחיר Movement Coin (MOVEMENT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000531, עם שינוי של 4.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOVEMENT ל USD הוא $ 0.00000531 לכל MOVEMENT.

Movement Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,307.84, עם היצע במחזור של 998.69M MOVEMENT. ב‑24 השעות האחרונות, MOVEMENT סחר בין $ 0.00000529 (נמוך) ל $ 0.00000556 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00007361, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000529.

ביצועים לטווח קצר, MOVEMENT נע ב -- בשעה האחרונה ו -22.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Movement Coin (MOVEMENT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Movement Coin הוא $ 5.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOVEMENT הוא 998.69M, עם היצע כולל של 998686405.43963. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.31K.