Mother Iggy מחיר היום

מחיר Mother Iggy (MOTHER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOTHER ל USD הוא $ 0 לכל MOTHER.

Mother Iggy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 879,194, עם היצע במחזור של 965.34M MOTHER. ב‑24 השעות האחרונות, MOTHER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.230559, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOTHER נע ב +0.53% בשעה האחרונה ו +22.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 12.22K.

Mother Iggy (MOTHER) מידע שוק

שווי שוק $ 879.19K$ 879.19K $ 879.19K נפח (24 שעות) $ 12.22K$ 12.22K $ 12.22K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 879.19K$ 879.19K $ 879.19K אספקת מחזור 965.34M 965.34M 965.34M אספקה כוללת 965,340,427.861437 965,340,427.861437 965,340,427.861437

שווי השוק הנוכחי של Mother Iggy הוא $ 879.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.22K. ההיצע במחזור של MOTHER הוא 965.34M, עם היצע כולל של 965340427.861437. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 879.19K.