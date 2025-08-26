עוד על GATHA

Most Holders Ever סֵמֶל

Most Holders Ever מחיר (GATHA)

לא רשום

1 GATHA ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Most Holders Ever (GATHA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:47:50 (UTC+8)

Most Holders Ever (GATHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.84%

-5.84%

Most Holders Ever (GATHA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GATHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GATHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GATHA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Most Holders Ever (GATHA) מידע שוק

$ 5.92K
$ 5.92K$ 5.92K

--
----

$ 5.92K
$ 5.92K$ 5.92K

997.97M
997.97M 997.97M

997,966,305.859634
997,966,305.859634 997,966,305.859634

שווי השוק הנוכחי של Most Holders Ever הוא $ 5.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GATHA הוא 997.97M, עם היצע כולל של 997966305.859634. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.92K.

Most Holders Ever (GATHA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Most Holders Everל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMost Holders Ever ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMost Holders Ever ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Most Holders Everל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-10.00%
60 ימים$ 0-7.60%
90 ימים$ 0--

מה זהMost Holders Ever (GATHA)

The mission is simple: become the token with the most holders.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Most Holders Ever (GATHA) משאב

האתר הרשמי

Most Holders Everתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Most Holders Ever (GATHA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Most Holders Ever (GATHA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Most Holders Ever.

בדוק את Most Holders Ever תחזית המחיר עכשיו‏!

GATHA למטבעות מקומיים

Most Holders Ever (GATHA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Most Holders Ever (GATHA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GATHA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Most Holders Ever (GATHA)

כמה שווה Most Holders Ever (GATHA) היום?
החי GATHAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GATHA ל USD?
המחיר הנוכחי של GATHA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Most Holders Ever?
שווי השוק של GATHA הוא $ 5.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GATHA?
ההיצע במחזור של GATHA הוא 997.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GATHA?
‏‏GATHA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GATHA?
GATHA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GATHA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GATHA הוא -- USD.
האם GATHA יעלה השנה?
GATHA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GATHA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
