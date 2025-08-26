MorpheusAI (MOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5.16 $ 5.16 $ 5.16 24 שעות נמוך $ 5.67 $ 5.67 $ 5.67 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5.16$ 5.16 $ 5.16 גבוה 24 שעות $ 5.67$ 5.67 $ 5.67 שיא כל הזמנים $ 138.99$ 138.99 $ 138.99 המחיר הנמוך ביותר $ 3.5$ 3.5 $ 3.5 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.75% שינוי מחיר (1D) -8.42% שינוי מחיר (7D) -10.62% שינוי מחיר (7D) -10.62%

MorpheusAI (MOR) המחיר בזמן אמת של הוא $5.16. במהלך 24 השעות האחרונות, MOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.16 לבין שיא של $ 5.67, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 138.99, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.5.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOR השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, -8.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MorpheusAI (MOR) מידע שוק

שווי שוק $ 19.54M$ 19.54M $ 19.54M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.14M$ 38.14M $ 38.14M אספקת מחזור 3.78M 3.78M 3.78M אספקה כוללת 7,383,843.974290854 7,383,843.974290854 7,383,843.974290854

שווי השוק הנוכחי של MorpheusAI הוא $ 19.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOR הוא 3.78M, עם היצע כולל של 7383843.974290854. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.14M.