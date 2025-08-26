Morning Routine (ROUTINE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01776415$ 0.01776415 $ 0.01776415 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -11.42% שינוי מחיר (7D) -14.28% שינוי מחיר (7D) -14.28%

Morning Routine (ROUTINE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ROUTINE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROUTINEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01776415, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROUTINE השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -11.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Morning Routine (ROUTINE) מידע שוק

שווי שוק $ 132.02K$ 132.02K $ 132.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 132.02K$ 132.02K $ 132.02K אספקת מחזור 999.85M 999.85M 999.85M אספקה כוללת 999,851,668.0 999,851,668.0 999,851,668.0

שווי השוק הנוכחי של Morning Routine הוא $ 132.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROUTINE הוא 999.85M, עם היצע כולל של 999851668.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 132.02K.