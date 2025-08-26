עוד על ROUTINE

Morning Routine סֵמֶל

Morning Routine מחיר (ROUTINE)

לא רשום

1 ROUTINE ל USDמחיר חי:

$0.00013205
$0.00013205$0.00013205
-11.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Morning Routine (ROUTINE) טבלת מחירים חיה
Morning Routine (ROUTINE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01776415
$ 0.01776415$ 0.01776415

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-11.42%

-14.28%

-14.28%

Morning Routine (ROUTINE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ROUTINE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROUTINEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01776415, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROUTINE השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -11.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Morning Routine (ROUTINE) מידע שוק

$ 132.02K
$ 132.02K$ 132.02K

--
----

$ 132.02K
$ 132.02K$ 132.02K

999.85M
999.85M 999.85M

999,851,668.0
999,851,668.0 999,851,668.0

שווי השוק הנוכחי של Morning Routine הוא $ 132.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROUTINE הוא 999.85M, עם היצע כולל של 999851668.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 132.02K.

Morning Routine (ROUTINE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Morning Routineל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMorning Routine ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMorning Routine ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Morning Routineל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.42%
30 ימים$ 0+9.99%
60 ימים$ 0-37.47%
90 ימים$ 0--

מה זהMorning Routine (ROUTINE)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Morning Routine (ROUTINE) משאב

האתר הרשמי

Morning Routineתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Morning Routine (ROUTINE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Morning Routine (ROUTINE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Morning Routine.

בדוק את Morning Routine תחזית המחיר עכשיו‏!

ROUTINE למטבעות מקומיים

Morning Routine (ROUTINE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Morning Routine (ROUTINE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROUTINE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Morning Routine (ROUTINE)

כמה שווה Morning Routine (ROUTINE) היום?
החי ROUTINEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROUTINE ל USD?
המחיר הנוכחי של ROUTINE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Morning Routine?
שווי השוק של ROUTINE הוא $ 132.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROUTINE?
ההיצע במחזור של ROUTINE הוא 999.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROUTINE?
‏‏ROUTINE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01776415 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROUTINE?
ROUTINE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ROUTINE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROUTINE הוא -- USD.
האם ROUTINE יעלה השנה?
ROUTINE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROUTINE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.