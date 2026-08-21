Moonwalk Fitness מחיר היום

מחיר Moonwalk Fitness (MF) בזמן אמת היום הוא $ 0.00724536, עם שינוי של 0.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MF ל USD הוא $ 0.00724536 לכל MF.

Moonwalk Fitness כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,371,718, עם היצע במחזור של 189.32M MF. ב‑24 השעות האחרונות, MF סחר בין $ 0.0071625 (נמוך) ל $ 0.00730756 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.071899, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00576499.

ביצועים לטווח קצר, MF נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +4.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 42.30K.

Moonwalk Fitness (MF) מידע שוק

שווי שוק $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M נפח (24 שעות) $ 42.30K$ 42.30K $ 42.30K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.25M$ 7.25M $ 7.25M אספקת מחזור 189.32M 189.32M 189.32M אספקה כוללת 999,995,009.1739 999,995,009.1739 999,995,009.1739

שווי השוק הנוכחי של Moonwalk Fitness הוא $ 1.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 42.30K. ההיצע במחזור של MF הוא 189.32M, עם היצע כולל של 999995009.1739. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.25M.