MoonsDust (MOOND) מידע על מחיר (USD)

MoonsDust (MOOND) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00236089. במהלך 24 השעות האחרונות, MOOND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00229254 לבין שיא של $ 0.00240937, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOONDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.568842, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00109452.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOOND השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MoonsDust (MOOND) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של MoonsDust הוא $ 4.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOOND הוא 1.97M, עם היצע כולל של 3300000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.79K.