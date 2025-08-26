עוד על MOOND

MOOND מידע על מחיר

MOOND אתר רשמי

MOOND טוקניומיקה

MOOND תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MoonsDust סֵמֶל

MoonsDust מחיר (MOOND)

לא רשום

1 MOOND ל USDמחיר חי:

$0.00236089
$0.00236089$0.00236089
-0.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
MoonsDust (MOOND) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:43:43 (UTC+8)

MoonsDust (MOOND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00229254
$ 0.00229254$ 0.00229254
24 שעות נמוך
$ 0.00240937
$ 0.00240937$ 0.00240937
גבוה 24 שעות

$ 0.00229254
$ 0.00229254$ 0.00229254

$ 0.00240937
$ 0.00240937$ 0.00240937

$ 0.568842
$ 0.568842$ 0.568842

$ 0.00109452
$ 0.00109452$ 0.00109452

0.00%

-0.40%

-6.13%

-6.13%

MoonsDust (MOOND) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00236089. במהלך 24 השעות האחרונות, MOOND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00229254 לבין שיא של $ 0.00240937, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOONDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.568842, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00109452.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOOND השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MoonsDust (MOOND) מידע שוק

$ 4.65K
$ 4.65K$ 4.65K

--
----

$ 7.79K
$ 7.79K$ 7.79K

1.97M
1.97M 1.97M

3,300,000.0
3,300,000.0 3,300,000.0

שווי השוק הנוכחי של MoonsDust הוא $ 4.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOOND הוא 1.97M, עם היצע כולל של 3300000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.79K.

MoonsDust (MOOND) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MoonsDustל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoonsDust ל USDהיה . $ -0.0004583915.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoonsDust ל USDהיה $ +0.0011947142.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MoonsDustל USDהיה $ +0.000381873003065938.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.40%
30 ימים$ -0.0004583915-19.41%
60 ימים$ +0.0011947142+50.60%
90 ימים$ +0.000381873003065938+19.30%

מה זהMoonsDust (MOOND)

Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MoonsDust (MOOND) משאב

האתר הרשמי

MoonsDustתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MoonsDust (MOOND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MoonsDust (MOOND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MoonsDust.

בדוק את MoonsDust תחזית המחיר עכשיו‏!

MOOND למטבעות מקומיים

MoonsDust (MOOND) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MoonsDust (MOOND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOOND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MoonsDust (MOOND)

כמה שווה MoonsDust (MOOND) היום?
החי MOONDהמחיר ב USD הוא 0.00236089 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOOND ל USD?
המחיר הנוכחי של MOOND ל USD הוא $ 0.00236089. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MoonsDust?
שווי השוק של MOOND הוא $ 4.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOOND?
ההיצע במחזור של MOOND הוא 1.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOOND?
‏‏MOOND השיג מחיר שיא (ATH) של 0.568842 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOOND?
MOOND ‏‏רשם מחירATL של 0.00109452 USD.
מהו נפח המסחר של MOOND?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOOND הוא -- USD.
האם MOOND יעלה השנה?
MOOND ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOOND תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:43:43 (UTC+8)

MoonsDust (MOOND) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.