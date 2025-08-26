עוד על MTK

Moonland Metaverse Token סֵמֶל

Moonland Metaverse Token מחיר (MTK)

mexc
USD
Moonland Metaverse Token (MTK) טבלת מחירים חיה
Moonland Metaverse Token (MTK) מידע על מחיר (USD)

Moonland Metaverse Token (MTK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MTK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00227936, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.58% ב-7 הימים האחרונים.

שווי השוק הנוכחי של Moonland Metaverse Token הוא $ 4.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTK הוא 58.33M, עם היצע כולל של 634567890.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.37K.

מה זהMoonland Metaverse Token (MTK)

Moonland is a web3 game which combines the quality, fun and engagement of web2 games with the power of blockchain. MTK will allow players to participate in a decentralized economy inside the galactic marketplace, this will greatly enhance gamers experience by allowing them to trade their in-game items with other participants in the game. The goal for the MTK token is to allow anyone to buy, sell, items, weapons, skins, land, spaceships, spare parts, energy, pets, etc. Moonland itself is built on unreal engine 5, which means we aimed for quality above all, the music, sound design has been completely built from scratch and customized for each experience inside of Moonland.

Moonland Metaverse Token (MTK) משאב

Moonland Metaverse Token (MTK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Moonland Metaverse Token (MTK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MTK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Moonland Metaverse Token (MTK)

כמה שווה Moonland Metaverse Token (MTK) היום?
החי MTKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MTK ל USD?
המחיר הנוכחי של MTK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Moonland Metaverse Token?
שווי השוק של MTK הוא $ 4.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MTK?
ההיצע במחזור של MTK הוא 58.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MTK?
‏‏MTK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00227936 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MTK?
MTK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MTK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MTK הוא -- USD.
האם MTK יעלה השנה?
MTK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MTK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
