Moon Tropica מחיר (CAH)

1 CAH ל USD מחיר חי:

$1.49
$1.49$1.49
-3.90% 1D
Moon Tropica (CAH) טבלת מחירים חיה
Moon Tropica (CAH) מידע על מחיר (USD)

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48
$ 1.64
$ 1.64$ 1.64
$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

$ 1.64
$ 1.64$ 1.64

$ 53.6
$ 53.6$ 53.6

$ 0.136106
$ 0.136106$ 0.136106

-4.83%

-3.91%

+5.26%

+5.26%

Moon Tropica (CAH) המחיר בזמן אמת של הוא $1.49. במהלך 24 השעות האחרונות, CAH נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.48 לבין שיא של $ 1.64, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 53.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.136106.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAH השתנה ב -4.83% במהלך השעה האחרונה, -3.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Moon Tropica (CAH) מידע שוק

$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M

--
----

$ 5.23M
$ 5.23M$ 5.23M

2.81M
2.81M 2.81M

3,500,000.0
3,500,000.0 3,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moon Tropica הוא $ 4.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAH הוא 2.81M, עם היצע כולל של 3500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.23M.

Moon Tropica (CAH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Moon Tropicaל USDהיה $ -0.060979394746513.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoon Tropica ל USDהיה . $ -0.3291904680.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoon Tropica ל USDהיה $ +0.0558232970.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Moon Tropicaל USDהיה $ -2.868523557688818.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.060979394746513-3.91%
30 ימים$ -0.3291904680-22.09%
60 ימים$ +0.0558232970+3.75%
90 ימים$ -2.868523557688818-65.81%

מה זה Moon Tropica (CAH)

Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Moon Tropica (CAH) משאב

האתר הרשמי

Moon Tropica תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Moon Tropica (CAH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Moon Tropica (CAH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Moon Tropica.

בדוק את Moon Tropica תחזית המחיר עכשיו‏!

CAH למטבעות מקומיים

Moon Tropica (CAH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Moon Tropica (CAH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CAH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Moon Tropica (CAH)

כמה שווה Moon Tropica (CAH) היום?
החי CAHהמחיר ב USD הוא 1.49 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CAH ל USD?
המחיר הנוכחי של CAH ל USD הוא $ 1.49. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Moon Tropica?
שווי השוק של CAH הוא $ 4.19M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CAH?
ההיצע במחזור של CAH הוא 2.81M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CAH?
‏‏CAH השיג מחיר שיא (ATH) של 53.6 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CAH?
CAH ‏‏רשם מחירATL של 0.136106 USD.
מהו נפח המסחר של CAH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CAH הוא -- USD.
האם CAH יעלה השנה?
CAH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CAH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.