Moon Tropica (CAH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 24 שעות נמוך $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 גבוה 24 שעות $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 שיא כל הזמנים $ 53.6$ 53.6 $ 53.6 המחיר הנמוך ביותר $ 0.136106$ 0.136106 $ 0.136106 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.83% שינוי מחיר (1D) -3.91% שינוי מחיר (7D) +5.26% שינוי מחיר (7D) +5.26%

Moon Tropica (CAH) המחיר בזמן אמת של הוא $1.49. במהלך 24 השעות האחרונות, CAH נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.48 לבין שיא של $ 1.64, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 53.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.136106.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAH השתנה ב -4.83% במהלך השעה האחרונה, -3.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Moon Tropica (CAH) מידע שוק

שווי שוק $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M אספקת מחזור 2.81M 2.81M 2.81M אספקה כוללת 3,500,000.0 3,500,000.0 3,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moon Tropica הוא $ 4.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAH הוא 2.81M, עם היצע כולל של 3500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.23M.