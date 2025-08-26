עוד על MOO

Moola Market סֵמֶל

Moola Market מחיר (MOO)

לא רשום

1 MOO ל USDמחיר חי:

$0.00290074
$0.00290074$0.00290074
-9.30%1D
USD
Moola Market (MOO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:42:08 (UTC+8)

Moola Market (MOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0028263
$ 0.0028263$ 0.0028263
24 שעות נמוך
$ 0.00320203
$ 0.00320203$ 0.00320203
גבוה 24 שעות

$ 0.0028263
$ 0.0028263$ 0.0028263

$ 0.00320203
$ 0.00320203$ 0.00320203

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

$ 0.00179946
$ 0.00179946$ 0.00179946

+0.14%

-9.30%

-3.86%

-3.86%

Moola Market (MOO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00290074. במהלך 24 השעות האחרונות, MOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0028263 לבין שיא של $ 0.00320203, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.05, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00179946.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOO השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -9.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Moola Market (MOO) מידע שוק

$ 213.98K
$ 213.98K$ 213.98K

--
----

$ 290.07K
$ 290.07K$ 290.07K

73.77M
73.77M 73.77M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moola Market הוא $ 213.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOO הוא 73.77M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 290.07K.

Moola Market (MOO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Moola Marketל USDהיה $ -0.000297615398246555.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoola Market ל USDהיה . $ -0.0003793625.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoola Market ל USDהיה $ +0.0007214987.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Moola Marketל USDהיה $ +0.000174881530280097.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000297615398246555-9.30%
30 ימים$ -0.0003793625-13.07%
60 ימים$ +0.0007214987+24.87%
90 ימים$ +0.000174881530280097+6.42%

מה זהMoola Market (MOO)

Moola Market is a non-custodial liquidity protocol that is democratizing access to yield and credit. Depositors earn compound interest which is paid for by borrowers who take over-collateralized loans, delegated loans, or flash loans.

Moola Market (MOO) משאב

האתר הרשמי

Moola Marketתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Moola Market (MOO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Moola Market (MOO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Moola Market.

בדוק את Moola Market תחזית המחיר עכשיו‏!

MOO למטבעות מקומיים

Moola Market (MOO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Moola Market (MOO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Moola Market (MOO)

כמה שווה Moola Market (MOO) היום?
החי MOOהמחיר ב USD הוא 0.00290074 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOO ל USD?
המחיר הנוכחי של MOO ל USD הוא $ 0.00290074. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Moola Market?
שווי השוק של MOO הוא $ 213.98K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOO?
ההיצע במחזור של MOO הוא 73.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOO?
‏‏MOO השיג מחיר שיא (ATH) של 3.05 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOO?
MOO ‏‏רשם מחירATL של 0.00179946 USD.
מהו נפח המסחר של MOO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOO הוא -- USD.
האם MOO יעלה השנה?
MOO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:42:08 (UTC+8)

Moola Market (MOO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

