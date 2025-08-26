Moola Market (MOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0028263 $ 0.0028263 $ 0.0028263 24 שעות נמוך $ 0.00320203 $ 0.00320203 $ 0.00320203 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0028263$ 0.0028263 $ 0.0028263 גבוה 24 שעות $ 0.00320203$ 0.00320203 $ 0.00320203 שיא כל הזמנים $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00179946$ 0.00179946 $ 0.00179946 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -9.30% שינוי מחיר (7D) -3.86% שינוי מחיר (7D) -3.86%

Moola Market (MOO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00290074. במהלך 24 השעות האחרונות, MOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0028263 לבין שיא של $ 0.00320203, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.05, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00179946.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOO השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -9.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Moola Market (MOO) מידע שוק

שווי שוק $ 213.98K$ 213.98K $ 213.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 290.07K$ 290.07K $ 290.07K אספקת מחזור 73.77M 73.77M 73.77M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moola Market הוא $ 213.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOO הוא 73.77M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 290.07K.