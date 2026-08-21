Moola Celo Dollars מחיר היום

מחיר Moola Celo Dollars (MCUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.99546, עם שינוי של 0.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MCUSD ל USD הוא $ 0.99546 לכל MCUSD.

Moola Celo Dollars כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 687,525, עם היצע במחזור של 690.66K MCUSD. ב‑24 השעות האחרונות, MCUSD סחר בין $ 0.984499 (נמוך) ל $ 1.015 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.39, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MCUSD נע ב -0.76% בשעה האחרונה ו -0.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.66K.

Moola Celo Dollars (MCUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 687.53K$ 687.53K $ 687.53K נפח (24 שעות) $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 687.53K$ 687.53K $ 687.53K אספקת מחזור 690.66K 690.66K 690.66K אספקה כוללת 690,664.9279346168 690,664.9279346168 690,664.9279346168

שווי השוק הנוכחי של Moola Celo Dollars הוא $ 687.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.66K. ההיצע במחזור של MCUSD הוא 690.66K, עם היצע כולל של 690664.9279346168. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 687.53K.