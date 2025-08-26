עוד על MOOD

MOOD AI סֵמֶל

MOOD AI מחיר (MOOD)

לא רשום

1 MOOD ל USDמחיר חי:

$0.00028623
$0.00028623$0.00028623
0.00%1D
mexc
USD
MOOD AI (MOOD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:25:46 (UTC+8)

MOOD AI (MOOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00545894
$ 0.00545894$ 0.00545894

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.10%

-2.10%

MOOD AI (MOOD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00545894, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOOD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MOOD AI (MOOD) מידע שוק

$ 24.30K
$ 24.30K$ 24.30K

--
----

$ 28.62K
$ 28.62K$ 28.62K

84.90M
84.90M 84.90M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MOOD AI הוא $ 24.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOOD הוא 84.90M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.62K.

MOOD AI (MOOD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MOOD AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMOOD AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMOOD AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MOOD AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-9.24%
60 ימים$ 0-83.15%
90 ימים$ 0--

מה זהMOOD AI (MOOD)

MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service.

MOOD AI (MOOD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

MOOD AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MOOD AI (MOOD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MOOD AI (MOOD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MOOD AI.

בדוק את MOOD AI תחזית המחיר עכשיו‏!

MOOD למטבעות מקומיים

MOOD AI (MOOD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MOOD AI (MOOD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOOD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MOOD AI (MOOD)

כמה שווה MOOD AI (MOOD) היום?
החי MOODהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOOD ל USD?
המחיר הנוכחי של MOOD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MOOD AI?
שווי השוק של MOOD הוא $ 24.30K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOOD?
ההיצע במחזור של MOOD הוא 84.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOOD?
‏‏MOOD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00545894 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOOD?
MOOD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MOOD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOOD הוא -- USD.
האם MOOD יעלה השנה?
MOOD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOOD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:25:46 (UTC+8)

