MOO MOO (MOOMOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.064336 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -1.65% שינוי מחיר (7D) +3.90%

MOO MOO (MOOMOO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOOMOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOOMOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.064336, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOOMOO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MOO MOO (MOOMOO) מידע שוק

שווי שוק $ 3.49K נפח (24 שעות) $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.49K אספקת מחזור 551.04M אספקה כוללת 551,039,986.350539

שווי השוק הנוכחי של MOO MOO הוא $ 3.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של MOOMOO הוא 551.04M, עם היצע כולל של 551039986.350539. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.49K.