MOO MOO סֵמֶל

MOO MOO מחיר (MOOMOO)

לא רשום

1 MOOMOO ל USDמחיר חי:

$0.00000633
-1.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
MOO MOO (MOOMOO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:42:19 (UTC+8)

MOO MOO (MOOMOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0

$ 0

$ 0.064336
$ 0.064336

$ 0

0.00%

-1.65%

+3.90%

+3.90%

MOO MOO (MOOMOO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOOMOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOOMOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.064336, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOOMOO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MOO MOO (MOOMOO) מידע שוק

$ 3.49K

$ 0.00

$ 3.49K

551.04M

551,039,986.350539

שווי השוק הנוכחי של MOO MOO הוא $ 3.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של MOOMOO הוא 551.04M, עם היצע כולל של 551039986.350539. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.49K.

MOO MOO (MOOMOO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MOO MOOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMOO MOO ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMOO MOO ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MOO MOOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.65%
30 ימים$ 0+7.52%
60 ימים$ 0-10.81%
90 ימים$ 0--

מה זהMOO MOO (MOOMOO)

Welcome to the world of MOO MOO. MOO MOO is not just a memecoin; it’s a revolution in the meme economy. built on the Aptos blockchain, Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! we believe in the power of memes, the strength of community, and the excitement of the crypto world. Our mission is to create a fun and engaging ecosystem where every holder is part of the pack. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer eager to join the latest trend, MOO MOO offers an accessible and rewarding experience.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MOO MOO (MOOMOO) משאב

האתר הרשמי

MOO MOOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MOO MOO (MOOMOO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MOO MOO (MOOMOO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MOO MOO.

בדוק את MOO MOO תחזית המחיר עכשיו‏!

MOOMOO למטבעות מקומיים

MOO MOO (MOOMOO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MOO MOO (MOOMOO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOOMOO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MOO MOO (MOOMOO)

כמה שווה MOO MOO (MOOMOO) היום?
החי MOOMOOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOOMOO ל USD?
המחיר הנוכחי של MOOMOO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MOO MOO?
שווי השוק של MOOMOO הוא $ 3.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOOMOO?
ההיצע במחזור של MOOMOO הוא 551.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOOMOO?
‏‏MOOMOO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.064336 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOOMOO?
MOOMOO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MOOMOO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOOMOO הוא $ 0.00 USD.
האם MOOMOO יעלה השנה?
MOOMOO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOOMOO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.