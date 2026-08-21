Moo Dang מחיר היום

מחיר Moo Dang (MOODANG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOODANG ל USD הוא $ 0 לכל MOODANG.

Moo Dang כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,107.8, עם היצע במחזור של 989.95M MOODANG. ב‑24 השעות האחרונות, MOODANG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOODANG נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +7.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Moo Dang (MOODANG) מידע שוק

שווי שוק $ 18.11K$ 18.11K $ 18.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.11K$ 18.11K $ 18.11K אספקת מחזור 989.95M 989.95M 989.95M אספקה כוללת 989,949,775.783734 989,949,775.783734 989,949,775.783734

שווי השוק הנוכחי של Moo Dang הוא $ 18.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOODANG הוא 989.95M, עם היצע כולל של 989949775.783734. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.11K.