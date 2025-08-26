עוד על JORGIE

JORGIE מידע על מחיר

JORGIE טוקניומיקה

JORGIE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Monkey Taken By Police סֵמֶל

Monkey Taken By Police מחיר (JORGIE)

לא רשום

1 JORGIE ל USDמחיר חי:

--
----
-6.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Monkey Taken By Police (JORGIE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:00:43 (UTC+8)

Monkey Taken By Police (JORGIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03484844
$ 0.03484844$ 0.03484844

$ 0
$ 0$ 0

-0.94%

-6.02%

+5.17%

+5.17%

Monkey Taken By Police (JORGIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JORGIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JORGIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03484844, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JORGIE השתנה ב -0.94% במהלך השעה האחרונה, -6.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Monkey Taken By Police (JORGIE) מידע שוק

$ 58.93K
$ 58.93K$ 58.93K

--
----

$ 58.93K
$ 58.93K$ 58.93K

999.10M
999.10M 999.10M

999,101,492.636434
999,101,492.636434 999,101,492.636434

שווי השוק הנוכחי של Monkey Taken By Police הוא $ 58.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JORGIE הוא 999.10M, עם היצע כולל של 999101492.636434. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.93K.

Monkey Taken By Police (JORGIE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Monkey Taken By Policeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMonkey Taken By Police ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMonkey Taken By Police ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Monkey Taken By Policeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.02%
30 ימים$ 0+3.33%
60 ימים$ 0+95.44%
90 ימים$ 0--

מה זהMonkey Taken By Police (JORGIE)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Monkey Taken By Policeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Monkey Taken By Police (JORGIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Monkey Taken By Police (JORGIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Monkey Taken By Police.

בדוק את Monkey Taken By Police תחזית המחיר עכשיו‏!

JORGIE למטבעות מקומיים

Monkey Taken By Police (JORGIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Monkey Taken By Police (JORGIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JORGIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Monkey Taken By Police (JORGIE)

כמה שווה Monkey Taken By Police (JORGIE) היום?
החי JORGIEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JORGIE ל USD?
המחיר הנוכחי של JORGIE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Monkey Taken By Police?
שווי השוק של JORGIE הוא $ 58.93K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JORGIE?
ההיצע במחזור של JORGIE הוא 999.10M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JORGIE?
‏‏JORGIE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03484844 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JORGIE?
JORGIE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של JORGIE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JORGIE הוא -- USD.
האם JORGIE יעלה השנה?
JORGIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JORGIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:00:43 (UTC+8)

Monkey Taken By Police (JORGIE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.