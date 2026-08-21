Monkey Cult מחיר היום

מחיר Monkey Cult (MOLT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOLT ל USD הוא $ 0 לכל MOLT.

Monkey Cult כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 322,667, עם היצע במחזור של 999.99M MOLT. ב‑24 השעות האחרונות, MOLT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00696958, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOLT נע ב +1.26% בשעה האחרונה ו +21.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 957.76.

Monkey Cult (MOLT) מידע שוק

שווי שוק $ 322.67K$ 322.67K $ 322.67K נפח (24 שעות) $ 957.76$ 957.76 $ 957.76 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 322.67K$ 322.67K $ 322.67K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,990,537.600039 999,990,537.600039 999,990,537.600039

שווי השוק הנוכחי של Monkey Cult הוא $ 322.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 957.76. ההיצע במחזור של MOLT הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999990537.600039. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 322.67K.