Monkex (MONKEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.141239$ 0.141239 $ 0.141239 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00475736$ 0.00475736 $ 0.00475736 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Monkex (MONKEX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01042882. במהלך 24 השעות האחרונות, MONKEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONKEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.141239, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00475736.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONKEX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Monkex (MONKEX) מידע שוק

שווי שוק $ 60.65K$ 60.65K $ 60.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.65K$ 60.65K $ 60.65K אספקת מחזור 5.82M 5.82M 5.82M אספקה כוללת 5,816,011.08564315 5,816,011.08564315 5,816,011.08564315

שווי השוק הנוכחי של Monkex הוא $ 60.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONKEX הוא 5.82M, עם היצע כולל של 5816011.08564315. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.65K.