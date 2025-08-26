Monkex מחיר (MONKEX)
Monkex (MONKEX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01042882. במהלך 24 השעות האחרונות, MONKEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONKEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.141239, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00475736.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONKEX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Monkex הוא $ 60.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONKEX הוא 5.82M, עם היצע כולל של 5816011.08564315. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.65K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Monkexל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMonkex ל USDהיה . $ -0.0017968512.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMonkex ל USDהיה $ +0.0004106347.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Monkexל USDהיה $ -0.001867592928539762.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ -0.0017968512
|-17.22%
|60 ימים
|$ +0.0004106347
|+3.94%
|90 ימים
|$ -0.001867592928539762
|-15.18%
Basically we opened a digital coffee shop club, where you can even order your digital coffee or your favourite drink, hang out and have fun around while enjoying our amazing community and our little Metis HUB that we are already having on our Discord. We have really fancy Monkeys NFT collection and already our own community governance token with deflationary tokenomics. What we are really doing here on Andromeda network is we are building community behind digital coffee shop club. Project is developed 100% by Metisians, Metis community members and real O.G’s those been around during all bear market and supporting Metis all the time. Monkex is community based project on Metis Andromeda network. Monkex Coffee Shop Club collection of 5000 NFT and deflationary community governance tokens. We mixed Punks and Apes from Ethereum and result is fabulous. Monkeys with X on the best layer 2 solution — Metis. NFT collection made from 5000 unique collectible web 3 avatars. Pixelized to Andromeda network with ERC721 standard and 2735 Monkex’s were airdropped to every Metis NFT holder. All the rest were available to mint for free by anyone with Metis wallet and some tokens for gas fees. Now they are only available on secondary marketplaces like TofuNFT and NFT Apparel. Every Monkex is unique and have their own rank and different rarity, you can always check rarity on Metis NFT rarity and analysis tools — MetisRarity.com
