Monke Phone מחיר היום

מחיר Monke Phone (MONKEPHONE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00004661, עם שינוי של 4.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MONKEPHONE ל USD הוא $ 0.00004661 לכל MONKEPHONE.

Monke Phone כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,586, עם היצע במחזור של 999.40M MONKEPHONE. ב‑24 השעות האחרונות, MONKEPHONE סחר בין $ 0.00004616 (נמוך) ל $ 0.00005048 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00176224, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003995.

ביצועים לטווח קצר, MONKEPHONE נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -30.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Monke Phone (MONKEPHONE) מידע שוק

שווי שוק $ 46.59K$ 46.59K $ 46.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.59K$ 46.59K $ 46.59K אספקת מחזור 999.40M 999.40M 999.40M אספקה כוללת 999,403,026.226313 999,403,026.226313 999,403,026.226313

