MoneySwap (MSWAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001716 $ 0.00001716 $ 0.00001716 24 שעות נמוך $ 0.00005477 $ 0.00005477 $ 0.00005477 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001716$ 0.00001716 $ 0.00001716 גבוה 24 שעות $ 0.00005477$ 0.00005477 $ 0.00005477 שיא כל הזמנים $ 0.0171305$ 0.0171305 $ 0.0171305 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000812$ 0.00000812 $ 0.00000812 שינוי מחיר (שעה אחת) +59.32% שינוי מחיר (1D) +121.55% שינוי מחיר (7D) +147.45% שינוי מחיר (7D) +147.45%

MoneySwap (MSWAP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003903. במהלך 24 השעות האחרונות, MSWAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001716 לבין שיא של $ 0.00005477, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSWAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0171305, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000812.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSWAP השתנה ב +59.32% במהלך השעה האחרונה, +121.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+147.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MoneySwap (MSWAP) מידע שוק

שווי שוק $ 56.19K$ 56.19K $ 56.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.51K$ 62.51K $ 62.51K אספקת מחזור 1.35B 1.35B 1.35B אספקה כוללת 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MoneySwap הוא $ 56.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSWAP הוא 1.35B, עם היצע כולל של 1500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.51K.