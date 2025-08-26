עוד על MONET

MONET סֵמֶל

MONET מחיר (MONET)

לא רשום

1 MONET ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
MONET (MONET) טבלת מחירים חיה
MONET (MONET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00015559
$ 0.00015559$ 0.00015559

$ 0.00000394
$ 0.00000394$ 0.00000394

--

--

0.00%

0.00%

MONET (MONET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000636. במהלך 24 השעות האחרונות, MONET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00015559, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000394.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONET השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים.

MONET (MONET) מידע שוק

$ 6.35K
$ 6.35K$ 6.35K

--
----

$ 6.35K
$ 6.35K$ 6.35K

998.88M
998.88M 998.88M

998,882,823.010283
998,882,823.010283 998,882,823.010283

שווי השוק הנוכחי של MONET הוא $ 6.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONET הוא 998.88M, עם היצע כולל של 998882823.010283. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.35K.

MONET (MONET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MONETל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMONET ל USDהיה . $ +0.0000010374.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMONET ל USDהיה $ +0.0000009110.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MONETל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000010374+16.31%
60 ימים$ +0.0000009110+14.33%
90 ימים$ 0--

מה זהMONET (MONET)

The cto meme project for $MONET started with Toly shouting, "Solana is Monet!" Solana will show that the power of toly is as strong as the power of Elon Musk in crypto. All money will flow to $Monet. Its value will continue to grow and we are confident that our narrative is stronger than any other token. $MONET has a bright future ahead and the community will continue to grow stronger. Solana is Monet!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

MONET (MONET) משאב

האתר הרשמי

MONETתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MONET (MONET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MONET (MONET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MONET.

בדוק את MONET תחזית המחיר עכשיו‏!

MONET למטבעות מקומיים

MONET (MONET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MONET (MONET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MONET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MONET (MONET)

כמה שווה MONET (MONET) היום?
החי MONETהמחיר ב USD הוא 0.00000636 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MONET ל USD?
המחיר הנוכחי של MONET ל USD הוא $ 0.00000636. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MONET?
שווי השוק של MONET הוא $ 6.35K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MONET?
ההיצע במחזור של MONET הוא 998.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MONET?
‏‏MONET השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00015559 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MONET?
MONET ‏‏רשם מחירATL של 0.00000394 USD.
מהו נפח המסחר של MONET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MONET הוא -- USD.
האם MONET יעלה השנה?
MONET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MONET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
