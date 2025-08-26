עוד על EURE

EURE מידע על מחיר

EURE אתר רשמי

EURE טוקניומיקה

EURE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Monerium EUR emoney סֵמֶל

Monerium EUR emoney מחיר (EURE)

לא רשום

1 EURE ל USDמחיר חי:

$1.17
$1.17$1.17
-0.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Monerium EUR emoney (EURE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:33:22 (UTC+8)

Monerium EUR emoney (EURE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24 שעות נמוך
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
גבוה 24 שעות

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.22
$ 1.22$ 1.22

$ 1.037
$ 1.037$ 1.037

-0.06%

-0.80%

-0.07%

-0.07%

Monerium EUR emoney (EURE) המחיר בזמן אמת של הוא $1.17. במהלך 24 השעות האחרונות, EURE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.16 לבין שיא של $ 1.18, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EUREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.037.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EURE השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -0.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Monerium EUR emoney (EURE) מידע שוק

$ 28.25M
$ 28.25M$ 28.25M

--
----

$ 28.25M
$ 28.25M$ 28.25M

24.21M
24.21M 24.21M

24,208,064.86139696
24,208,064.86139696 24,208,064.86139696

שווי השוק הנוכחי של Monerium EUR emoney הוא $ 28.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EURE הוא 24.21M, עם היצע כולל של 24208064.86139696. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.25M.

Monerium EUR emoney (EURE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Monerium EUR emoneyל USDהיה $ -0.009466378414819.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMonerium EUR emoney ל USDהיה . $ -0.0048446190.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMonerium EUR emoney ל USDהיה $ +0.0011364210.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Monerium EUR emoneyל USDהיה $ +0.0374860858666136.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.009466378414819-0.80%
30 ימים$ -0.0048446190-0.41%
60 ימים$ +0.0011364210+0.10%
90 ימים$ +0.0374860858666136+3.31%

מה זהMonerium EUR emoney (EURE)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Monerium EUR emoney (EURE) משאב

האתר הרשמי

Monerium EUR emoneyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Monerium EUR emoney (EURE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Monerium EUR emoney (EURE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Monerium EUR emoney.

בדוק את Monerium EUR emoney תחזית המחיר עכשיו‏!

EURE למטבעות מקומיים

Monerium EUR emoney (EURE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Monerium EUR emoney (EURE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EURE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Monerium EUR emoney (EURE)

כמה שווה Monerium EUR emoney (EURE) היום?
החי EUREהמחיר ב USD הוא 1.17 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EURE ל USD?
המחיר הנוכחי של EURE ל USD הוא $ 1.17. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Monerium EUR emoney?
שווי השוק של EURE הוא $ 28.25M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EURE?
ההיצע במחזור של EURE הוא 24.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EURE?
‏‏EURE השיג מחיר שיא (ATH) של 1.22 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EURE?
EURE ‏‏רשם מחירATL של 1.037 USD.
מהו נפח המסחר של EURE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EURE הוא -- USD.
האם EURE יעלה השנה?
EURE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EURE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:33:22 (UTC+8)

Monerium EUR emoney (EURE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.