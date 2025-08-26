Monerium EUR emoney (EURE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24 שעות נמוך $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 גבוה 24 שעות $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 שיא כל הזמנים $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 המחיר הנמוך ביותר $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) -0.80% שינוי מחיר (7D) -0.07% שינוי מחיר (7D) -0.07%

Monerium EUR emoney (EURE) המחיר בזמן אמת של הוא $1.17. במהלך 24 השעות האחרונות, EURE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.16 לבין שיא של $ 1.18, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EUREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.037.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EURE השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -0.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Monerium EUR emoney (EURE) מידע שוק

שווי שוק $ 28.25M$ 28.25M $ 28.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.25M$ 28.25M $ 28.25M אספקת מחזור 24.21M 24.21M 24.21M אספקה כוללת 24,208,064.86139696 24,208,064.86139696 24,208,064.86139696

שווי השוק הנוכחי של Monerium EUR emoney הוא $ 28.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EURE הוא 24.21M, עם היצע כולל של 24208064.86139696. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.25M.