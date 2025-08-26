Monai (MONAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02390817 $ 0.02390817 $ 0.02390817 24 שעות נמוך $ 0.02897361 $ 0.02897361 $ 0.02897361 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02390817$ 0.02390817 $ 0.02390817 גבוה 24 שעות $ 0.02897361$ 0.02897361 $ 0.02897361 שיא כל הזמנים $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00995933$ 0.00995933 $ 0.00995933 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21% שינוי מחיר (1D) -13.45% שינוי מחיר (7D) -12.05% שינוי מחיר (7D) -12.05%

Monai (MONAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02389318. במהלך 24 השעות האחרונות, MONAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02390817 לבין שיא של $ 0.02897361, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00995933.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONAI השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -13.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Monai (MONAI) מידע שוק

שווי שוק $ 657.31K$ 657.31K $ 657.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M אספקת מחזור 27.54M 27.54M 27.54M אספקה כוללת 92,800,000.0 92,800,000.0 92,800,000.0

שווי השוק הנוכחי של Monai הוא $ 657.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONAI הוא 27.54M, עם היצע כולל של 92800000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.21M.